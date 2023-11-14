Реал может покинуть основной защитник

Мадридцы готовы расстаться с одним из игроков.

Реал рассматривает возможность продления контракта с защитником Даниэлем Карвахалем.

Мадридский клуб предложит новое соглашение 31-летнему испанцу, при условии, что он продолжит свои феерические выступления в текущем сезоне.

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Также "сливочные" рассматривают подписание фулбека Баварии Альфонсо Дэвиса, возможно, в летнее трансферное окно 2025 года, с целью заменить Ферлана Менди из-за его частых травм.

Отметим, сам француз не хотел бы покидать команду, однако в нем не нуждается главный тренер Карло Анчелотти.

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