РБ Лейпциг отпустит своего ветерана в МЛС

Эмиль Форсберг готовится покинуть РБ Лейпциг, пишет Фабрицио Романо.

Шведский хавбек имеет устное соглашение с Нью-Йорк Ред Булл о переходе в команду уже в январе и подписании 4-летнего контракта.

Учитывая, что оба клуба находятся в одной системе Ред Булл, этот переход не вызвал никаких сложностей.

Напомним, что 32-летний Форсберг присоеднился к "быкам" еще в 2015 году, когда команда выступала во второй Бундеслиге.

За восемь лет в команде швед сыграл за нее 318 матчей, забил 69 голов и отдал 67 ассистов. Также ему удалось выиграть с РБ Лейпцигом 2 Кубка и 1 Суперкубок Германии.

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