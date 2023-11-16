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Футболист Реала пропустит длительный срок из-за травмы

Эдуардо Камавинга не сыграет до конца года.
Сегодня, 15:56
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Хавбек Реала Эдуардо Камавинга получил травму в расположении сборной Франции.

Как сообщает испанское издание Relevo, у футболиста диагностировали повреждение правого колена. Он не сыграет, как минимум, до конца этого года.

Есть вероятность, что француз может вернуться к матчам Суперкубка Испании, который пройдет с 10 по 14 января.

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Отметим, что Эдуардо травмировался на тренировке национальной команде после столкновения с Усманом Дембеле.

В текущем сезоне Камавинга провел 17 матчей во всех турнирах, отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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