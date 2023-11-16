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Будущий футболист Реала признался, что ненавидит ночные клубы и конфликты

Эндрик целиком и полностью сконцентрирован на футболе.
Сегодня, 10:58
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Форвард Палмейраса Эндрик, права на которого принадлежат Реалу, высказался о своем отношении к тусовочному образу жизни.

По словам бразильца, он заботится о своем имидже и ненавидит ночные клубы.

"Ненавижу ходить на вечеринки и в ночные клубы. Я не люблю влезать в конфликты.

Мне не нравится делать вещи, которые порочат мой имидж. Концентрируюсь только на моем будущем как спортсмена, ни на чем другом", - сказал Эндрик для TNT.

Отметим, что 17-летний игрок получил дебютный вызов в сборную Бразилии.

В Реал игрок переберется после того, как ему исполнится 18.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Реал Мадрид Эндрик

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