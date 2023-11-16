ФИФА выплатит Реалу солидную сумму за травму их хавбека

На повреждении Камавинги "сливочные" заработают более миллиона евро.

Мадридский Реал получит компенсаци от ФИФА за травму Эдуардо Камавинги, пишет Marca.

Напомним, что француз получил травму колена во время тренировок в сборной, "сливочные" могут претендовать за возмещение.

По правилам ФИФА, если игрок получает повреждение во время международной паузы, клуб получит компенсацию в размере 20,5 тысячи евро за каждый день его восстановления.

Камавинга выбыл, предположительно, на два месяца, следовательно Реал получит более 1 млн евро.

Ранее также сообщалось, что у ФИФА появится новый крупный спонсор.

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