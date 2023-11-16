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ФИФА выплатит Реалу солидную сумму за травму их хавбека

На повреждении Камавинги "сливочные" заработают более миллиона евро.
Сегодня, 20:34
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Мадридский Реал получит компенсаци от ФИФА за травму Эдуардо Камавинги, пишет Marca.

Напомним, что француз получил травму колена во время тренировок в сборной, "сливочные" могут претендовать за возмещение.

По правилам ФИФА, если игрок получает повреждение во время международной паузы, клуб получит компенсацию в размере 20,5 тысячи евро за каждый день его восстановления.

Камавинга выбыл, предположительно, на два месяца, следовательно Реал получит более 1 млн евро.

Ранее также сообщалось, что у ФИФА появится новый крупный спонсор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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