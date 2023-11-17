Экс-форвард Ливерпуля высказался против празднования голов

Бывший форвард Ливерпуля и сборной Англии Найджел Клаф раскритиковал современных игроков за привычку праздновать голы.

По словам англичанина, в его время все ограничивались рукопожатием или хлопком по плечу, никто не бежал праздновать к угловому флажку.

Футболисты понимали, что не нужно зря тратить на это силы, ведь после свистка нужно будет снова отбирать мяч.

"Не вижу смысла праздновать голы, когда игра еще продолжается. Если вы забиваете победный гол на последней минуте и знаете, что это практически последний удар в игре – тогда пожалуйста. Но отпразднуйте это в конце игры – вот почему мы всегда подходим к болельщикам.

Да, вы радуетесь за себя, когда забиваете, но я думаю, что это немного перебор. Будьте немного сдержаннее в этом вопросе, берегите свою энергию, потому что, когда игра возобновится, вы должны забрать мяч обратно. И в конце матча, если вам удалось победить – самое время отпраздновать это. Даже в конце сезона – да, вы празднуете каждую победу, каждый матч без поражений, но потом, если в итоге ты ничего не достигаешь, все это зря.

Раньше вас слегка хлопали по спине или по голове, или же кто-то пожимал вам руку – такие люди, как Иан Бауэр или Гарри Бертлз, которые выигрывали европейские кубки. Даже после гола в полуфинале или даже в финале Кубка Европы никто не бежал к угловому флажку или что-то в этом роде, потому что тогда они знали, что, как только игра возобновится, нужно будет бросить все силы, чтобы вернуть мяч, чтобы защитить свои ворота, сохранить лидерство или увеличить его, – приводит слова Клафа BBC.

Ране Карвахаль рассказал, что помогает ему справляться с критикой.

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