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"Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой

Клуб полностью доверяет своему ветерану.
Вчера, 22:45
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Дани Карвахаль рассказал, как ему удается справляться с критикой.

В последние годы испанский защитник все чаще становится жертвой критиков, не в последнюю очередь из-за своего возраста.

31-летний защитник выступает за мадридский Реал с 2013 года, проведя уже 389 матчей. За 10 сезонов Дани не только спасал мадридцев, но и привозил.

"Не стану врать и говорить: "Я абстрагируюсь и не слушаю". Да, я слышу и читаю это, и мой отец читает прессу и говорит мне: "Посмотри, что здесь написано". И я говорю ему: "Папа, не читай это, не стоит".

У меня были сложные моменты, как в Глазго. Или в Париже в 2022 году, когда назначили пенальти за фол на Мбаппе... Уф.

Было много сомнений: "Он больше не тянет", "он уже стар", "он больше не хочет играть за Реал", "он медленный", "нужно найти ему замену". Это тяжело, но с самого начала клуб оказал мне максимальное доверие, и я благодарен ему за это", – цитирует Карвахаля AS.

Ранее, напомним, сообщалось, что Реал получит солидную компенсацию за травму своего хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль

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"Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой
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