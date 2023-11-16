"Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой

Дани Карвахаль рассказал, как ему удается справляться с критикой.

В последние годы испанский защитник все чаще становится жертвой критиков, не в последнюю очередь из-за своего возраста.

31-летний защитник выступает за мадридский Реал с 2013 года, проведя уже 389 матчей. За 10 сезонов Дани не только спасал мадридцев, но и привозил.

"Не стану врать и говорить: "Я абстрагируюсь и не слушаю". Да, я слышу и читаю это, и мой отец читает прессу и говорит мне: "Посмотри, что здесь написано". И я говорю ему: "Папа, не читай это, не стоит".

У меня были сложные моменты, как в Глазго. Или в Париже в 2022 году, когда назначили пенальти за фол на Мбаппе... Уф.

Было много сомнений: "Он больше не тянет", "он уже стар", "он больше не хочет играть за Реал", "он медленный", "нужно найти ему замену". Это тяжело, но с самого начала клуб оказал мне максимальное доверие, и я благодарен ему за это", – цитирует Карвахаля AS.

Ранее, напомним, сообщалось, что Реал получит солидную компенсацию за травму своего хавбека.

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