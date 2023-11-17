Италия - Северная Македония: обзор и результат матча отбора на чемпионат Европы-2024

Команды выдали "голевую перестрелку", в которой сильнее, к сожалению, был коллектив Лучано Спалетти.

В рамках 7 тура отбора на чемпионат Европы Италия дома встретилась с Северной Македрнией.

Коллектив Лучано Спалетти был готов огорчить гостей уже в начале матча. Джакомо Распадори забил гол, но его отменили из-за небольшого оффсайда.

Чуть позже "Скуадра адзурри" все же открыла счет. Сделал это Маттео Дармиан, замкнув ударом головой подачу с фланга. Автором ассиста стал уже упомянутый Распадори.

До перерыва Италия могла доводить счет до разгромного и довела. Сперва Жоржиньо не забил пенальти, но всего через минуту Федерико Кьеза удвоил преимущество своей команды, а в компенсированное время сделал дубль.

Во втором тайме у болельщиков сборной Украины неожиданно зародился лучик надежды на то, что в Леверкузене через пару дней нам будет достаточно ничьи. Яни Атанасов вышел на поле на 46-й минуте, а спустя всего 6 минут отметился голом, на 74-й минуте все тот же Атанасов сократил отставание до минимума, оформив дубль.

Впрочем, тот лучик надежды, о котором говорилось выше "убил" Джакомо Распадори. Форвард все же добился своего, забив "чистый" гол на 81 минуте, а в компенсированное время ко второму тайму забил еще и Стефан Эль-Шаарави, вышедший ранее на замену.

Таким образом, Украине придется побеждать Италию в матче, который состоится в Леверкузене, 20 ноября, чтобы пройти на чемпионат Европы через квалификацию.

Статистика матча отбора на чемпионат Европы 2024 Италия - Северная Македония

Италия - Северная Македония 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+2, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+3 - Атанасов, 52, 74

xG: 3.21 - 0.72

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 11 - 2

Владение мячом: 62% - 38%

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