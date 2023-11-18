Футболист Ювентуса признался, что подвергался буллингу со стороны Манджукича

Форвард Ювентуса Мойзе Кин рассказал о периоде выступлений вместе с Марио Манджукичем.

"В спорте человеком, оставившим незабываемое впечатление, был Манджукич. У него более-менее те же характеристики, что и у Ибрагимовича. Он мало говорит.

Он не разговаривал со мной. А если и говорил - только чтобы обидеть меня".

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"Однажды когда мне было 15, тренировался с первой командой. Был в раздевалке с ними. Сидел рядом с Марио, он спросил меня, что я здесь делаю. Ответил ему: "Пытаюсь быть похожим на тебя". А он сказал: "Слушай, сегодня ты с нами, но завтра вернешься к сверстникам", - сказал Кин в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, Манджукич провел в стане Ювентуса четыре сезона, сыграв в 162-х матчах, при этом забив 44 гола и отдав 18 ассиста.

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