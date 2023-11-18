Клубы АПЛ поборятся за футболиста лидера Бундеслиги

Джонатан Та может сменить чемпионат.

Центрбэк Байера Джонатан Та может уйти из клуба в скором времени.

Как сообщают английские СМИ, немецкий защитник попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ. Речь идет о Манчестер Юнайтед, Вест Хэме и Ньюкасле.

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Пока неизвестно во сколько может обойтись трансфер, однако отметим, что Та оценивается в 20 млн евро по данным Transfermarkt.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей, забив 4 гола. Байер, за который выступает Джонатан, на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая Баварию на 2 очка.

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