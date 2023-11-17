Голкипер Манчестер Юнайтед получил травму, играя за сборную

В рамках первого этапа африканского отбора на Чемпионат мира 2026 Камерун сыграл с Маврикием.

В концовке поединка получил травму вратарь хозяев Андре Онана. Он не смог продолжить поединок и вместо него вышел Джозеф Фабрис Ондоа.

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Характер травмы Онана пока неизвестен. Голкипер может пропустить ближайшие поединки Манчестер Юнайтед, за который он выступает на клубном уровне.

Отметим, что Камерун победил Маврикий со счетом 3:0. Авторами голов стали Бриан Мбеумо, Жорес Нкуду и Френк Мегри.

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