Тер Штеген пропустит матчи сборной Германии

Срок востановления от травмы пока неизвестен.

Голкипер Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген не сможет сыграть в ближайших матчах национальной команды.

Как сообщил наставник "Die Mannschaft" Юлиан Нагельсманн, тер Штеген вернется в расположение своего клуба. Он почувствовал острую боль в спине.

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"Марк-Андре пропустит оба матча (за сборную Германии). У него острая боль в спине.

Скорее всего, он вернется в Барселону, он не сможет ни тренироваться, ни играть. Вчера он немного почувствовал это на тренировке, но сегодня стало хуже", - заявил Нагельсманн.

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