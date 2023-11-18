Наставник сборной Испании высказался о своем будущем

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о своем будущем.

По словам де ла Фуэнте, если он ранее говорил, что хочет остаться на посту главного тренера "Фурии Рохи" до 2030, то он не видит причин не продлевать контракт.

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"В отличие от Энрике, я бы хотел продлить контракт до Евро. Шучу. Уверен, что придем к соглашению. Если уже говорил, что хочу иметь контракт на ЧМ-2030 - как могу не хотеть подписать новое соглашение?

Позвольте мне увидеть себя на Евро сначала. Потому что в футболе всякое случается. Не думаю, что удивлюсь тому, если не продлю контракт. И я, и федерация в любом случае будем иметь возможности остаться счастливыми", - сказал де ла Фуэнте.

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