Наставник сборной Франции прокомментировал травму юного дебютанта

В рамках отбора на Евро-2024 Франция унизила Гибралтар, победив 14:0, что стало рекордом как квалификаций на чемпионат Европы, так и для сборной Франции.

Впрочем, для хозяев был и неприятный эпизод, а именно травма Уоррена Заира-Эмери. Наставник "Les Bleux" Дидье Дешам рассказал, что случилось с дебютантом.

"Заир-Эмери пройдет обследование, потому что его травма лодыжки не выглядит хорошо", - заявил специалист.

Отметим, что Уоррен стал самым молодым дебютантом в истории французской сборной.

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