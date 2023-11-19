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Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед

Аспиналла тепло встретили в стане "красных дьяволов".
Сегодня, 00:50
Том Аспиналл / Instagram
Том Аспиналл / Instagram

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл посетил Манчестер Юнайтед после своей яркой победой над Сергеем Павловичем.

Британец прибыл в стан манкунианцев вместе с чемпионским поясом, сделав ряд фотографий на стадионе Олд Траффорд, в раздевалке, а также с клубной футболкой.

Напомним, Аспиналл нокаутировал в первом раунде Павловича в рамках турнира UFC 295.

Ранее сообщалось, что временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC манчестер юнайтед Том Аспиналл

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