Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл посетил Манчестер Юнайтед после своей яркой победой над Сергеем Павловичем.

Британец прибыл в стан манкунианцев вместе с чемпионским поясом, сделав ряд фотографий на стадионе Олд Траффорд, в раздевалке, а также с клубной футболкой.

Напомним, Аспиналл нокаутировал в первом раунде Павловича в рамках турнира UFC 295.

Ранее сообщалось, что временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса.

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