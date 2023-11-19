Барселона собирается отозвать из аренды своего таланта

Пабло Торре не получает игрового времени в Жироне.

Каталонская Барселона, скорее всего, отозвет одного из своих талантов из аренды.

Как сообщает издание Sport, Пабло Торре, вероятно, вернется в команду, которой он принадлежит. Испанца собираюотся отозвать из Жироны.

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Дело в том, что Пабло не получает в стане коллектива Мичела игрового времени, у него всего 113 минут в восьми матчах.

Торре будут искать новую аренду в зимнее трансферное окно.

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