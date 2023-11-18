Барселона заработает несколько миллионов за товарищеский матч сразу после игры в Ла Лиге

Барселона в соцсетях объявила, что проведет товарищеский матч с мексиканской Америкой в США.

Данная игра состоится 21 декабря в Далласе, куда игроки сразу отправится после домашнего матча 18-го тура Ла Лиги против Альмерии, запланированный на 20-е число.

Издание The Athletic узнало, что Барселона сможет заработать за этот матч около 5 млн евро.

Напомним, данная игра должна была состояться этим летом в рамках турне по США, однако ввиду заболевания большей части команды встреча была отменена.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны поделился подробностями работы с Хави.

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