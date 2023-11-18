Новичок Барселоны поделился подробностями работы с Хави

Защитник Барселоны Иньиго Мартинес высказался о главном тренере клуба Хави.

"Без согласия тренера в такую команду не попадешь. С первой минуты нашего разговора он всегда демонстрировал свою уверенность во мне, он хотел видеть меня в своей команде, и я ему за это признателен. Я должен отплатить ему за все, что он для меня сделал, на поле – это главное.

Никто не сомневается в уровне его самоотдачи, в том, насколько он хороший тренер. Он был великим футболистом и станет великим тренером. Прошлый сезон удался, и мы хотим добиться еще большего, такова цель".

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"Хави всегда вел себя нормально, естественно и по-прежнему остается таким человеком. Он почти не изменился.

Когда необходимо, Хави повышает голос. Это точно. Он отличный тренер, никто в этом не сомневается. Его нужно защитить, ситуация изменится. Здесь важно побеждать – как в хороших, так и в плохих матчах. Улучшения в игре придут", – сказал испанец в интервью Diario Sport.

Напомним, Мартинес перебрался в Барселону этим летом из Атлетика Бильбао на правах свободного агента.

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