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Английский клуб попробует нанять тактика через Football Manager

Все что нужно от соискателей - достижение в игре.
Сегодня, 16:06
/ bromleyfc.co.uk
/ bromleyfc.co.uk

Клуб пятого английского дивизиона Бромли решил нанять тактика через популярну игру Football Manager 2024.

Команда объявила о сотрудничестве с Xbox, точнее с самими разработчиками FM. Результатом их коллаборации стала вакансия тактика для первой команды.

Не требуютс яни резюме, ни опыт, нужно лишь показать, что ты получил в игре достижение "Чемпионы" (выиграть домашнюю лигу), и записать минутно видео с объяснением, почему именно ты подходишь на эту должность.

Для участиее в отборе достаточно заполнить форму на сайте Xbox. Заявки будут приниматься до 4 декабря, а затем руководство клуба оценит претендентов.

Счастливчик получит работу в клубе с зарплатой 13 фунтов в час, а его обязанностями станут анализы матчей и составление отчетов. Принять участие могут только жители Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее также сообщалось, что еще один ветеран итальянского футбола объявил о завершении карьеры.

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