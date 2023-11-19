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Культовый форвард Серии А объявил о завершении карьеры

Еще один представитель старой школы итальянского футбола ушел из спорта.
Сегодня, 12:40
Фабио Квальфрелла / Getty Images
Фабио Квальфрелла / Getty Images

Футболист, отдавший спорту большую часть своей жизни, решил повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает журналист Николо Скира, о завершении карьеры объявил Фабио Квальярелла.

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Всю свою 24-летнюю карьеру Квальярелла провел в Италии, где он поиграл за такие команды, как Торино, Фиорентина, Кьети, Асколи, Сампдория, Удинезе, Наполи и Ювентус.

Свои трофеи Фабио выиграл в составе "старой синьорой". Вместе с туринским клубом он трижды становился чемпионом Италии, а также дважды - обладателем национального кубка. 

А в составе Сампдории он стал лучшим бомбардиром Серии А по итогам сезона-2018/19.

В Серии А 40-летний форвард провел 556 матчей, в которых отметился 182 голами и 53 результативными передачами. На его счету также 8 голов в 29 матчах за сборную Италии.

Последние семь лет игрок отдал Сампдории, которую он покинул по окончанию прошлого сезона в статусе свободного агента. Спустя практически пять месяцев Квальярелла решил закончить с футболом на игровом уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабио Квальярелла Серия А

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