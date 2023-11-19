Арсенал хочет перехватить у Ньюкасла игрока из чемпионата Саудовской Аравии

Рубен Невеш может оказаться в лондонском клубе.

Португальский хавбек Рубен Невеш может вернуться в АПЛ.

Как сообщают многочисленные английские источники, в услугах полузащитника заинтересованы Арсенал и Ньюкасл. Оба клуба хотят арендовать игрока.

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Лондонцы хотят усилить центр поля из-за травмы Томаса Партея, а "сороки" из-за дисквалификации Сандро Тонали.

Отметим, что у Ньюкасла и Аль-Хиляля, за который выступает Рубен Невеш один и тот же владелец.

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