Арсенал хочет перехватить у Ньюкасла игрока из чемпионата Саудовской Аравии
Рубен Невеш может оказаться в лондонском клубе.
Португальский хавбек Рубен Невеш может вернуться в АПЛ.
Как сообщают многочисленные английские источники, в услугах полузащитника заинтересованы Арсенал и Ньюкасл. Оба клуба хотят арендовать игрока.
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Лондонцы хотят усилить центр поля из-за травмы Томаса Партея, а "сороки" из-за дисквалификации Сандро Тонали.
Отметим, что у Ньюкасла и Аль-Хиляля, за который выступает Рубен Невеш один и тот же владелец.
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