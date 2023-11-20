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Манчестер Юнайтед определился с приоритетом на зимнее трансферное окно

Манкунианцы будут искать нового центрального защитника.
Сегодня, 10:55
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед намерен усилиться в межсезонье.

Как сообщает издание Mirror, манкунианцы будут искать центрального защитника, который способен побороться за место в основе.

Конкретные имена не называются, но центр защиты хотели усилить еще летом и тогда клуб интересовался, к примеру, Жан-Клером Тодибо.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение хавбеку Манчестер Юнайтед

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