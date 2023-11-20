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В АПЛ лишь один клуб соответствует будущим лимитам на зарплату УЕФА

Многим европейским клубам нужно будет урезать зарплатную ведомость.
Сегодня, 12:32
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Примерно треть клубов в данный момент превышают будущий лимит зарплат УЕФА, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что с сезона-2025/26 лимит за зарплаты будет составлять нее более 70% от доходов клуба. Сеейчас он составляет 90%, а следующем сезоне будет снижен до 80%.

На текущий момент будущему правилу соответствуют лишь около трети всех всех клубов нынешнего розыгрыша ЛЧ. Атлетико, Наполи, Лансу, ПСЖ и некоторым другим нужно будет срочно снижать расходы на зарплату.

Более того, среди английских клубов только Арсенал сейчас может соответствовать правилам.

Ранее также сообщалось, что с хавбеком Арсенала ведут переговоры саудовские клубы.

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