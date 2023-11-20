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Манчестер Юнайтед интересуется одноклубником Трубина

Португальский вундеркинд может оказаться в стане манкунианцев.
Сегодня, 12:52
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен усилиться перспективным талантом.

Как сообщает издание Record, манкунианцы могут сделать предложение по Жоау Невешу, в контракте которого есть клаусула в размере 100 млн евро.

В то же время, Бенфика не готова расставаться с 18-летним хавбеком, ведь он уже является одним из ключевых игроков клуба.

Напомним, ранее Бруну Фернандеш заявил, что хочет видеть Невеша в стане МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Анатолий Трубин

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