Манчестер Юнайтед интересуется одноклубником Трубина

Манчестер Юнайтед намерен усилиться перспективным талантом.

Как сообщает издание Record, манкунианцы могут сделать предложение по Жоау Невешу, в контракте которого есть клаусула в размере 100 млн евро.

В то же время, Бенфика не готова расставаться с 18-летним хавбеком, ведь он уже является одним из ключевых игроков клуба.

Напомним, ранее Бруну Фернандеш заявил, что хочет видеть Невеша в стане МЮ.

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