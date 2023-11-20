"Я счастлив, что не сдался": игрок сборной Мальты пропустил почти 900 дней из-за травм, но сыграл против Англии

В пятницу, 17 ноября, игрок сборной Мальты воплотил свою мечту, выйдя играть на Уэмбли.

Джоди Джонс - британский футболист, который благодаря отцу решил сменить футбольное гражданство на Мальту.

В 2016 году, будучи игрок Ковентри, Джонс порвал крестообразные связки левого колена и надолго выбыл из футбола. Едва восстановившись, он вновь получил ту же травму на тренировке.

Еще через год, Джоди попробовал снова вернуться в футбол и снова порвал связки, но теперь уже на левом колене. В итоге из-за такой тройной травмы игрок пропустил 897 дней, но все равно вернулся в футбол.

В 26-летнего футболиста поверили в Ноттс Каунти, однако решили сделать из форварда игрока левого фланга. В некоторых матчах Джонсу приходилось играть даже левого защитника.

В 2022 году он дебютировал за сборну Мальты, а недавно исполнил мечту, выйдя на поле Уэмбли в матче против сборной Англии.

"Я знал, что будут такие дни, которыми я буду дорожить. Особенно после того, как мой отец сказал мне, что возьмет с собой мою бабушку, ведь она впервые была на игре после моей первой травмы. Ей очень понравилось.

Если бы я сдался, то чувствовал бы себя трусом после всего, что они сделали для меня в моей карьере. Я был очень подавлен. В третий раз я подумал, что все кончено. Я плакал дома и думал, что больше никогда не буду играть.

Я вернулся почти на три года назад, но сейчас я впервые чувствую, что вернулся к себе, и это приятно", - приводит слова Джонса DailyMail.

В текущем сезоне Джоди Джонс провел 17 матчей, в которых отличился двумя голами и семью ассистами.

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