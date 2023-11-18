iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Англия - Мальта 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024 17.11.2023

Фаворит добыл весьма трудную победу над соперником.
Сегодня, 07:41
Англия - Мальта / Getty Images
Англия - Мальта / Getty Images

В рамках квалификации чемпионата Европы Англия на своем поле принимала Мальту.

Подопечные Гарета Саутгейта сумели обыграть гостей, но весьма трудным образом. 

Читай также: Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Сначала англичане забили благодаря автогола Пепе. Мальта не собиралась отсиживаться в обороне и пыталась забить в ворота гранда.

Несмотря на все попытки, сделать им этого не удалось. Финальную точку в поединке поставил Харри Кейн, который забил на 75 минуте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Мальта в отборе на Евро-2024:

Англия - Мальта 2:0
Голы: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75

Англия: Пикфорд - Триппьер, Магуайр, Геи, Томори (Сака, 46) - Александер-Арнольд, Галлагер (Уокер, 46), Хендерсон (Райс, 61) - Фоден, Кейн, Рашфорд (Палмер, 61)

Предупреждения: Томори, 26, Кейн, 28 - Мбонг, 23, Гилломе, 39

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Мальты

Статьи по теме

Мастер-шеф отдыхает: Звезды сборной Англии испекли печенье в виде легендарных игроков Мастер-шеф отдыхает: Звезды сборной Англии испекли печенье в виде легендарных игроков
Экс-футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера Экс-футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера
Англия - Италия 3:1 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Англия - Италия 3:1 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Украина в непростом поединке обыграла Мальту Украина в непростом поединке обыграла Мальту
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:53
Легенда Шахтера и Ман Сити продлил контракт с родным клубом
Бокс10:48
Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком
Европа10:29
Тоттенхэм и Ньюкасл намерены побороться за Жоту зимой
ММА10:24
"Мне кажется, что я еще сплю": соперник Амосова оценил свою сенсационную победу
Европа10:03
Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии
Теннис09:58
Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер - Медведев, Алькарас - Джокович в полуфинале
Европа09:48
Три английских клуба подадут в суд на Эвертон после снятия с него очков
Евро-202409:31
С первым снегом: сборная Украины провела "холодную" тренировку
Евро-202409:31
Евро-2024: Украина сыграет с Италией за путевку в плей-офф
Европа09:17
Футбол сегодня: игры Франции, Нидерландов в отборе на Евро, матчи чемпионата мира U-17
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK