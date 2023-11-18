Англия - Мальта 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024 17.11.2023

В рамках квалификации чемпионата Европы Англия на своем поле принимала Мальту.

Подопечные Гарета Саутгейта сумели обыграть гостей, но весьма трудным образом.

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Сначала англичане забили благодаря автогола Пепе. Мальта не собиралась отсиживаться в обороне и пыталась забить в ворота гранда.

Несмотря на все попытки, сделать им этого не удалось. Финальную точку в поединке поставил Харри Кейн, который забил на 75 минуте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Мальта в отборе на Евро-2024:

Англия - Мальта 2:0

Голы: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75

Англия: Пикфорд - Триппьер, Магуайр, Геи, Томори (Сака, 46) - Александер-Арнольд, Галлагер (Уокер, 46), Хендерсон (Райс, 61) - Фоден, Кейн, Рашфорд (Палмер, 61)

Предупреждения: Томори, 26, Кейн, 28 - Мбонг, 23, Гилломе, 39

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