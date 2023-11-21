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Мощная поддержка от возлюбленных: Жены игроков сборной Украины посетили матч с Италией

"Желто-синие" получили сильный заряд на игру, однако не хвалило везения.
Сегодня, 10:18
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Вчера, 20 ноября, в рамках завершающего тура отбора на Евро-2024 сборная Украины встречалась с Италией (0:0).

На матче присутствовало 26 тысяч фанатов, среди которых были и жены футболистов нашей национальной команды.

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Среди всех девушек в соцсетях похвастались своей поддержкой возлюбленные Артема Довбика и Георгия Судакова. Юлия с Елизаветой показали атмосферу на трибунах и поблагодарили команду после игры.

Напомним, 23 ноября состоится жеребьевка второго этапа квалификации будущего чемпионата Европы - плей-офф отбора к Евро-2024, где сборная Украины узнает своего соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

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