Маркиньос - о Месси: Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о предстоящем матче против Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2026.

"У нас был разговор о Месси. Наш тренерский штаб очень хорошо проинформирован, они отсмотрели много матчей и видео. Они знают, что нам нужно, чтобы обороняться наилучшим образом. Обмен мыслями всегда важен.

Месси – гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично. Как его друг и партнер, я получал большое наслаждение, когда он играл за ПСЖ. Я многое увидел и постарался вырасти во всех аспектах благодаря Месси, но завтра, к сожалению, он будет моим соперником".

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"Я предупреждаю партнеров по сборной, что мы должны сделать максимум, чтобы помешать ему показать хорошую игру. Нужна осторожность, ведь от него многое зависит. Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание", – сказал Маркиньос в интервью ESPN Brazil.

Напомним, матч Бразилия - Аргентина состоится в среду, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по Киеву.

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