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Гюндоган - о результатах сборной Германии: Хуже уже быть не может

Немецкий футболист опечален игрой своей команды.
Сегодня, 13:26
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган высказался о поражении от Австрии (0:2) в рамках товарищеского матча.

"Мы разочарованы и расстроены. Мы сделали так, что Австрии было очень легко создавать моменты. Нужно быть честными: дело не только в обороне, защита начинается с нападения. Хуже уже быть не может – возможно, пока это единственный положительный момент".

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"Конечно, очень неприятно, что придется жить четыре месяца с этими двумя отрицательными результатами. Все должны показывать максимум и оптимально подготовиться к мартовским матчам. Ситуация должна лишь улучшаться – иного пути нет", – сказал футболист в интервью Bayern & Germany.

Напомним, сборная Германии в последних трех матчах не смогла добыть победу, при этом потерев два поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илкай Гюндоган сборная Германии

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