Клуб Лиги 1 интересуется одноклубником Зинченко

Фабио Виейра может оказаться в стане Марселя.

Французский Марсель рассматривает опции усиления полузащиты.

Как сообщает издание Le10Sport, провансальцы намерены подписать хавбека Арсенала Фабиу Виейра. В клубе хотят закрыть потребность в креативном хавбеке.

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Источник отмечает, что переходу Фабиу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами, которые установились после аренд Маттео Гендузи и Фабиу Виейра.

Виейра в этом сезоне не имеет постоянной практики. Он провел 14 матчей за "канониров", но преимущественно выходил на замену.

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