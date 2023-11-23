Клуб Лиги 1 интересуется одноклубником Зинченко
Фабио Виейра может оказаться в стане Марселя.
Французский Марсель рассматривает опции усиления полузащиты.
Как сообщает издание Le10Sport, провансальцы намерены подписать хавбека Арсенала Фабиу Виейра. В клубе хотят закрыть потребность в креативном хавбеке.
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Источник отмечает, что переходу Фабиу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами, которые установились после аренд Маттео Гендузи и Фабиу Виейра.
Виейра в этом сезоне не имеет постоянной практики. Он провел 14 матчей за "канониров", но преимущественно выходил на замену.
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