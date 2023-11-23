"Будет очень тяжелый матч": Тренер Боснии высказался о жеребьевке плей-офф отбора на Евро-2024

Рулевой сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился мыслями об итогах жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам Милошевича, негатив для его команды в том, что им выпал один из сильнейших соперников.

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"Есть как положительные так и отрицательные моменты. Негатив в том, что в полуфинале нам выпала одна из сильнейших команд среди тех 12, которые будут играть в плей-офф.

Это будет очень тяжелый матч. Мы знаем обо всех качествах Украины. Она могла легко пройти на Евро напрямую. С другой стороны, у нас возможность провести первую и, надеюсь, также вторую игру дома. Это является преимуществом в таких матчах, и мы можем быть этим довольны", - заявил Саво в комментарии местной федерации футбола.

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