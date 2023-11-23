Ребров высказался об итогах жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024

Наставник сборной Украины считает, что с Боснией и Герцеговиной будет непросто.

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров выскаазлся об итогах жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам Реброва, в составе Боснии и Герцеговины есть ряд хороших игроков.

"В течение этих месяцев будем наблюдать и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле".

Также специалист отметил важность того, в какой форме к поединку против балканского коллектива подойдут лидеры "желто-голубых".

"Сейчас очень рано о чем-то говорить, потому что впереди 3-4 месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши лидеры, наши игроки.

Сейчас у нас есть информация, с кем мы играем. Будем готовиться. Уверен, что к мартовской встрече будем готовы", - заявил Ребров.

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