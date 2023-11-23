iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбору на Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва имеют последний шанс оказаться на европейском турнире.
Сегодня, 13:12
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В четверг, 23 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024.

12 команд были поделены на 3 подгруппы по 4 команды. Три победителя с каждого стыкового турнира отправятся на Евро-2024.

Читай также: Евро-2024: Италия из-за ничьи с Украиной будет в четвертой корзине, Албания и Венгрия - во второй

По результатом официальной процедуры сборная Украины попала в путь В.

В полуфинале нашим соперником станет - Босния и Герцеговина. Победитель пары сыграет в финале с победителем противостояния - Израиль/Исландия.

Отметим, что с боснийцами мы сыграем на выезде, а в случае выхода в финал - поединок станет для Украины номинально домашним.

Полуфинальные матчи будут сыграны 21 марта, а 26 марта - финальные.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

Статьи по теме

Точно не Уэльс: Читатели ISPORT выбрали соперника для Украины в плей-офф отборе на Евро-2024 Точно не Уэльс: Читатели ISPORT выбрали соперника для Украины в плей-офф отборе на Евро-2024
На ЧЕ-2024 уже вышли 17 из 18 лучших сборных Европы, единственное исключение - Украина На ЧЕ-2024 уже вышли 17 из 18 лучших сборных Европы, единственное исключение - Украина
Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта
"Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией "Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Другие страны14:25
Неизвестные ограбили супермаркет семьи Месси на несколько миллионов
Европа13:58
Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы
Киберспорт13:50
BLAST Premier Fall Final 2023: FaZe - Cloud9, Heroic - Astralis
Киберспорт13:40
BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча FaZe - Cloud9
Киберспорт13:30
Natus Vincere легко обыграли NiP и прошли в плей-офф BLAST Premier: Fall Final 2023
Формула 113:22
Хэмилтон вел переговоры с двумя командами Формулы 1 до продления контракта с Мерседес
Евро-202413:17
Плей-офф отбора к Евро-2024: результаты жеребьевки
Евро-202413:12
Сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбору на Евро-2024
Евро-202412:48
Жеребьевка плей-офф отбора к Евро-2024: онлайн-трансляция
Европа12:35
Мудрик VS Манчестер Юнайтед: украинец превзошел всех нападающих клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK