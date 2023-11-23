Сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбору на Евро-2024

В четверг, 23 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024.

12 команд были поделены на 3 подгруппы по 4 команды. Три победителя с каждого стыкового турнира отправятся на Евро-2024.

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По результатом официальной процедуры сборная Украины попала в путь В.

В полуфинале нашим соперником станет - Босния и Герцеговина. Победитель пары сыграет в финале с победителем противостояния - Израиль/Исландия.

Отметим, что с боснийцами мы сыграем на выезде, а в случае выхода в финал - поединок станет для Украины номинально домашним.

Полуфинальные матчи будут сыграны 21 марта, а 26 марта - финальные.

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