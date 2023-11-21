Евро-2024: корзины для жеребьевки группового этапа
ISPORT.ua рассказывает о командах, которые сыграют в основной части турнира.
В субботу, 2 декабря, состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024.
По итогам квалификации определились 21 команда из 24 возможных (3 команды будут добавлены через плей-офф отбора).
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Корзины для жеребьевки группового этапа Евро-2024:
Корзина 1
- Германия
- Португалия
- Франция
- Испания
- Бельгия
- Англия
Корзина 2
- Венгрия
- Дания
- Албания
- Австрия
- Турция
- Румыния
Корзина 3
- Шотландия
- Словения
- Словакия
- Чехия
- Нидерланды
- Хорватия
Корзина 4
- Сербия
- Италия
- Швейцария
- Победитель плей-офф А
- Победитель плей-офф В
- Победитель плей-офф С
Жеребьевка плей-офф отбора Евро-2024 состоится 23 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.
Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах.
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