Евро-2024: корзины для жеребьевки группового этапа

ISPORT.ua рассказывает о командах, которые сыграют в основной части турнира.

В субботу, 2 декабря, состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024.

По итогам квалификации определились 21 команда из 24 возможных (3 команды будут добавлены через плей-офф отбора).

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Корзины для жеребьевки группового этапа Евро-2024:

Корзина 1

Германия

Португалия

Франция

Испания

Бельгия

Англия

Корзина 2

Венгрия

Дания

Албания

Австрия

Турция

Румыния

Корзина 3

Шотландия

Словения

Словакия

Чехия

Нидерланды

Хорватия

Корзина 4

Сербия

Италия

Швейцария

Победитель плей-офф А

Победитель плей-офф В

Победитель плей-офф С

Жеребьевка плей-офф отбора Евро-2024 состоится 23 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах.

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