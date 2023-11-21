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Евро-2024: корзины для жеребьевки группового этапа

ISPORT.ua рассказывает о командах, которые сыграют в основной части турнира.
Вчера, 23:47
Чемпионат Европы-2024 / theathletic.com
Чемпионат Европы-2024 / theathletic.com

В субботу, 2 декабря, состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024.

По итогам квалификации определились 21 команда из 24 возможных (3 команды будут добавлены через плей-офф отбора).

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Корзины для жеребьевки группового этапа Евро-2024:

Корзина 1

  • Германия
  • Португалия
  • Франция
  • Испания
  • Бельгия
  • Англия

Корзина 2

  • Венгрия
  • Дания
  • Албания
  • Австрия
  • Турция
  • Румыния

Корзина 3

  • Шотландия
  • Словения
  • Словакия
  • Чехия
  • Нидерланды
  • Хорватия

Корзина 4

  • Сербия
  • Италия
  • Швейцария
  • Победитель плей-офф А
  • Победитель плей-офф В
  • Победитель плей-офф С

Жеребьевка плей-офф отбора Евро-2024 состоится 23 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка чемпионат Европы

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