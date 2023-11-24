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Стала известна причина срыва трансферы Салаха в Саудовскую Аравии

Египтянин хотел сменить команду, но ему не дали это сделать.
Сегодня, 17:20
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Вингер Мохамед Салах выражал желание перейти в Аль-Иттихад, однако руководство Ливерпуля решило не отпускать его.

По информации Asharq Al-Awsat, саудовский клуб планировал подписать контракт с Салахом после того, как игрок согласился на переезд через своего агента.

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Тем не менее владельцы, генеральный директор и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп настаивали на том, что футболист останется в клубе, игнорируя заманчивое финансовое предложение от саудовских представителей.

Напомним, летом клуб из Саудовской Аравии готов был заплатить до 200 млн фунтов за опытного 31-летнего вингера сборной Египта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Саудовская Аравия Мохамед Салах

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