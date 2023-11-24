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Защитнику Ниццы грозит тюремный срок за призыв к "черному дню для евреев"

Аталю придется ответить за свои слова.
Сегодня, 20:20
Юсеф Аталь / Getty Images
Юсеф Аталь / Getty Images

Юсеф Аталь рискует получить до года тюремного заключения за создание видео с призывом к "черному дню для евреев". Об этом сообщает издание RMC Sport.

24 ноября его арестовала судебная полиция, но сегодня его выпустили под залог в 80 000 евро. Суд будет осуществлять надзор за футболистом, и ему запрещено покидать территорию Франции, за исключением футбольных мероприятий.

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Аталь обвиняется в разжигании расовой ненависти на религиозной почве, что может привести к году тюрьмы и штрафу в 45 тысяч евро.

В октябре после обострения конфликта между Палестиной и Израилем 27-летний футболист из Алжира опубликовал видео, в котором призывали к антиеврейским действиям. Пост был удален, и он извинился, но прокуратура начала расследование. Ницца отстранила Аталя, а затем дисквалифицировала на 7 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца

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