"Все было непросто": Спортдир Жироны рассказал о трансферах Цыганкова и Довбика

Спортивный директор Жироны Кике Карсель рассказал, как они подписывали вингера Виктора Цыганкова и нападающего Артема Довбика.

По его словам, каталонскому клубу помогло то, что он находится во владении City Football Group.

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"Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под крылом Манчестер Сити.

В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно непросто. Они оба уже являлись игроками сборной Украины, поэтому нужно было действовать смело.

Большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть решительными, когда мы занимаемся трансферами", - приводит слова Карселя The Athletic.

Ранее спортдиректор Жироны также высказаался о будущем лидеров клуба.

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