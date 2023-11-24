iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все было непросто": Спортдир Жироны рассказал о трансферах Цыганкова и Довбика

Каталонскому клубу пришлось действовать решительно.
Вчера, 21:38
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images

Спортивный директор Жироны Кике Карсель рассказал, как они подписывали вингера Виктора Цыганкова и нападающего Артема Довбика.

По его словам, каталонскому клубу помогло то, что он находится во владении City Football Group.

Читай также: Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

"Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под крылом Манчестер Сити.

В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно непросто. Они оба уже являлись игроками сборной Украины, поэтому нужно было действовать смело.

Большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть решительными, когда мы занимаемся трансферами", - приводит слова Карселя The Athletic.

Ранее спортдиректор Жироны также высказаался о будущем лидеров клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Виктор Цыганков Жирона артем довбик

Статьи по теме

Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, на украинца претендует итальянский клуб Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, на украинца претендует итальянский клуб
Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024 Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Европа00:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:57
Европа23:57
Мбаппе, Дембеле и компания принесли ПСЖ победу над Монако
Европа23:31
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа23:22
Бавария на выезде обыграла Кельн
Бокс22:58
"Остается самим собой": Тренер Фьюри отреагировал на заявления, что Тайсон пошел на спад
Киберспорт22:52
BLAST Premier Fall Final 2023: Heroic уступили Cloud9, Complexity обыграли NaVi
Киберспорт22:45
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт22:39
NaVi безвольно уступили Complexity, вылетев из Blast Premier Fall Final
Бокс22:21
"Еще не видел такого ужасного боя": Промоутер соперника разнес Стивенсона за унылое выступление
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK