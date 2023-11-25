Хавбек Арсенала: Зинченко самая яркая личность в раздевалке клуба

Полузащитник Арсенала Деклан Райс поделился впечатлениями от Александра Зинченко.

По словам англичанина, украинец в хорошем смысле сумасшедший.

Читай также: Арсенал хочет перехватить у Ньюкасла игрока из чемпионата Саудовской Аравии

"Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке Арсенала. Он сумасшедший. Он такой смешной.

Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, также сказали бы это.

Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая", - заявил хавбек.



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!