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Хавбек Арсенала: Зинченко самая яркая личность в раздевалке клуба

Деклан Райс высказался об украинце.
Сегодня, 13:58
Александр Зинченко и Деклан Райс / Getty Images
Александр Зинченко и Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник Арсенала Деклан Райс поделился впечатлениями от Александра Зинченко.

По словам англичанина, украинец в хорошем смысле сумасшедший.

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"Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке Арсенала. Он сумасшедший. Он такой смешной.

Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, также сказали бы это.

Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая", - заявил хавбек.
 

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