Хавбек Арсенала: Зинченко самая яркая личность в раздевалке клуба
Деклан Райс высказался об украинце.
Полузащитник Арсенала Деклан Райс поделился впечатлениями от Александра Зинченко.
По словам англичанина, украинец в хорошем смысле сумасшедший.
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"Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке Арсенала. Он сумасшедший. Он такой смешной.
Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, также сказали бы это.
Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая", - заявил хавбек.
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