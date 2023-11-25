Барселона вышла на матч против Райо Вальекано в футболках в поддержку Гави
В клубе устроили небольшую акцию для талантливого испанца, получившего тяжелую травму.
В рамках 14-го тура чемпионата Испании Барселона встречается с Райо Вальекано.
Каталонцы вышли на матч в особых футболках в поддержку испанского хавбека Гави, являющегося воспитанником клуба.
"Мы с тобой, Гави", - было написано на них.
Отметим, что полузащитник получил разрыв крестообразных связок, который не позволит ему сыграть в этом сезоне.
На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0
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