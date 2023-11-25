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Барселона вышла на матч против Райо Вальекано в футболках в поддержку Гави

В клубе устроили небольшую акцию для талантливого испанца, получившего тяжелую травму.
Сегодня, 15:40
Игроки Барселоны / Getty Images
Игроки Барселоны / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Барселона встречается с Райо Вальекано.

Каталонцы вышли на матч в особых футболках в поддержку испанского хавбека Гави, являющегося воспитанником клуба.

"Мы с тобой, Гави", - было написано на них.

Отметим, что полузащитник получил разрыв крестообразных связок, который не позволит ему сыграть в этом сезоне.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0

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