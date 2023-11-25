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Ветеран Челси установит клубный рекорд

Тьяго Силва станет самым старым полевым игроком в истории клуба.
Сегодня, 16:48
Тьяго Силва
Тьяго Силва

В рамках 13 тура чемпионата Англии Челси встретится с Ньюкаслом.

В старте "синих" на поле появится Тьяго Силва, что позволит ему вписать свое имя в историю столичного клуба.

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Бразилец станет самым старым полевым игроком, который когда-либо играл за Челси, опередив Джона Харриса, который установил рекорд еще в 1956 году.

На момент матча бразильцу будет 39 лет и 64 дня. Поединок между Челси и Ньюкаслом состоится сегодня, 25 ноября, в 17:00 по Киеву.

Отметим, что украинец Михаил Мудрик начнет матч со скамейки запасных.

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