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Капитан Челси высказался о своей высокой травматичности

Тело Джеймса не всегда выдерживает нагрузку.
Сегодня, 17:17
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Капитан и защитник Челси Рис Джеймс высказался о своих травмах. 

"Бывает, ты что-то ощущаешь, но твое единственное желание – играть. Тогда ты давишь и осознаешь, что что-то случилось. Тело предупреждало меня, но я не слушал. Теперь я более внимателен: когда что-то во мне кричит, я чуть замедляюсь.

Я давно так хорошо себя не чувствовал. Однозначно ощущаю, что мои сила и форма улучшаются. В последнее время я могу стабильно выходить на поле. Я еще не смог сыграть 90 минут, но я усердно тренируюсь и каждый день расширяю границы, чтобы вернуться на лучший уровень".

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"Счастлив снова помогать команде. Я не играл почти три месяца, поэтому нужно какое-то время, чтобы вернуть форму. Кто-то думает, что, только вернувшись после травмы, ты должен показывать тот же уровень, что и до нее, но это так не работает.

Нужно двигаться медленно и постепенно. Это я и делаю. Я медленно прогрессирую", – сказал англичанин в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету Джеймса один ассист в пяти матчах АПЛ.

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