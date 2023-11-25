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Президент Райо - Хави: Лучшему игроку в истории Испании неприлично просить офсайд при ударе с 30 метров

Преза раскритиковал наставника каталонцев.
Вчера, 22:41
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преза раскритиковал Хави после матча с Барселоной.

После матча испанский наставник заявил, что гол в ворота каталонцев был забит с нарушением правил. Один из игроков Райо находился в офсайд во время удара Лопеса.

"Я считаю неприличным то, что Хави, игрок такого уровня, возможно, лучший в истории Испании, может просить офсайд в случае с ударом с 30 метров, учитывая, что футболист случайно оказался там, где он был.

В случае с дальними ударами это дуэль, один игрок против другого. Мне кажется поразительным то, что тут можно просить зафиксировать офсайд. Это попытка ввести судью в заблуждение.

Унаи Лопес забил прекрасный гол, и я удивлен тем, что такой талантливый игрок, как Хави, просит о чем-то подобном", – цитирует функционера Marca.

Ранее, напомним, Почеттино оценил поражение в матче против Ньюкасла.

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