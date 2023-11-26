Тренер Дженоа: Надеемся, что Малиновский будет игроком, который делает разницу

Рулевой итальянской Дженоа Альберто Джилардино высказался о Руслане Малиновском.

По словам специалиста, он требует от украинского хавбека быть лидером команды.

Читай также: Малиновский мило поздравил с днем рождения свою дочь

"Мы надеемся, что он будет делать разницу. Это мои требования. Малиновский должен определять судьбу эпизодов в определенных зонах, в атакующей фазе.

Нам нужны его качества. Мы на него рассчитываем", - сказал Джилардино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!