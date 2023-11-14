Малиновский мило поздравил с днем рождения свою дочь

В понедельник, 13 ноября, полузащитник сборной Украины и Дженоа Руслан Малиновский отпраздновал день рождения своей дочери Оливии, который исполнилось четыре года.

Футболист по пути в расположение национальной команды поздравил дочь с праздником.

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Малиновский на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором добавил фотографии Оливии.

"С Днем Рождения наша радость. Мы с Мамой очень сильно любим тебя, будь всегда здорова. Не могу быть с тобой в твой день, но обещаю что буду рядом всю свою жизнь", - написал Руслан.

Напомним, Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном.

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