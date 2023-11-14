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Малиновский мило поздравил с днем рождения свою дочь

Украинец оставил послание для дочери прямо с аэропорта.
Сегодня, 10:15
Руслан Малиновский с женой / instagram.com/roksana_m7
Руслан Малиновский с женой / instagram.com/roksana_m7

В понедельник, 13 ноября, полузащитник сборной Украины и Дженоа Руслан Малиновский отпраздновал день рождения своей дочери Оливии, который исполнилось четыре года.

Футболист по пути в расположение национальной команды поздравил дочь с праздником.

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Малиновский на своей странице  в Instagram опубликовал пост, в котором добавил фотографии Оливии.

"С Днем Рождения наша радость. Мы с Мамой очень сильно любим тебя, будь всегда здорова. Не могу быть с тобой в твой день, но обещаю что буду рядом всю свою жизнь", - написал Руслан.

Напомним, Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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