Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном
Бразилец активно вошел в роль отца.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал в соцсетях новое фото со вторым ребенком.
Бразилец опубликовал в Инстаграме милую фотографию с сыном, который родился в начале октября.
"Послеобеденный сон", - написал Неймар.
Напомним, у бразильского футболиста уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка, которому сейчас 12 лет.
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались похитить девушку Неймара.
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