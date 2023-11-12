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Футбол

Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном

Бразилец активно вошел в роль отца.
Сегодня, 10:50
Семья Неймара с ребенком / Instagram
Семья Неймара с ребенком / Instagram

Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал в соцсетях новое фото со вторым ребенком.

Бразилец опубликовал в Инстаграме милую фотографию с сыном, который родился в начале октября.

"Послеобеденный сон", - написал Неймар.

Напомним, у бразильского футболиста уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка, которому сейчас 12 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались похитить девушку Неймара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ребенок

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