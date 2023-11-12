Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном

Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал в соцсетях новое фото со вторым ребенком.

Бразилец опубликовал в Инстаграме милую фотографию с сыном, который родился в начале октября.

"Послеобеденный сон", - написал Неймар.

Напомним, у бразильского футболиста уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка, которому сейчас 12 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались похитить девушку Неймара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!