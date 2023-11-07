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Неизвестные пытались похитить девушку Неймара

К счастью, ее не оказалось дома.
Сегодня, 20:47
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, утром преступники проникли в дом девушки Неймара и, предположительно, пытались ее похитить, пишет R7.

Несколько мужчин ворвалоись в дом Бруны Бьянкарди. Девушки не было дома, потому преступники связали ее родителей и выпрашивали, где Бруна и ее новрожденная дочь.

Предполагается, что мужчины хотели их похитить, чтобы потом требовать выкуп. Соседи заметили, что в доме происходит что-то странное и вызвали полицию.

Подоспевшим стражам закона удалось задержать одного из злоумышленников, а остальные сумели скрыться, предварительно ограбив дом. Задержанный оказался метсным жителем.

Ранее также сообщалось, что отца Луиса Диаса могут освободить в ближайшее время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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