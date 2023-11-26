Новое увлечение: Салах хочет встретиться с лучшим шахматистом мира

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о своем увлечении в свободное от футбола время.

"Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: "Ты тот самый Мо Салах?" Я подтверждаю, а они отвечают: "Да ты обманываешь". А я говорю: "Да, обманываю".

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"Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем", – сказал египтянин в интервью Sky Sports.

Отметим, Салах в мировом рейтинге по шахматам набрал около 1400 очков Elo.

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