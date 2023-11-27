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Автобус с болельщиками Бреста забросали камнями после матча с Монпелье

Во Франции произошел скандальный случай.
Сегодня, 18:10
Фанаты Бреста / Getty Images
Фанаты Бреста / Getty Images

В рамках 13-го тура чемпионата Франции Брест проиграл Монпелье (1:3).

Как сообщает официальный сайт клуба, болельщики Бреста подверглись нападению во время того, как они возвращались домой. Автобус с фанатами забросали камнями, некоторые пассажиры получили незначительные повреждения.

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"То, что произошло, очень серьезно. Если бы камень, брошенный в переднюю часть автобуса, прилетел на 2 метра ниже, там был бы водитель, который получил удар, и, следовательно, был бы высокий риск аварии, когда автобус двигался на шоссе. Я не могу представить, к какой драме это могло бы привести для 60 наших болельщиков.

Мы проконсультируемся со всеми силами безопасности, чтобы лучше понять, что произошло. Хочу еще раз, как и весь клуб, выразить всю свою поддержку нашим болельщикам и сожалею, что подобные события, которые могли закончиться настоящей трагедией, продолжаются", - говорится в заявлении.

Отметим, что Брест занимает седьмое место в Лиге 1, имея 18 очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что защитнику Ниццы грозит тюремный срок за призыв к "черному дню для евреев".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монпелье Брест

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