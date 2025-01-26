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Реал неумышленно испортил коллекционный мерч сенсационного дебютанта Лиги чемпионов

Французский Брест выпустил шарфы с гербами соперников в общем раунде главного еврокубка без эмблемы мадридского Реала.
Сегодня, 20:56
Стад Франсис Ле Бле / Getty Images
Стад Франсис Ле Бле / Getty Images

"Пираты" нанесли логотипы семи клубов, с которыми пересеклись в основном этапе Лиги чемпионов. Последний соперник Бреста на коллекционные шарфы не попал, сообщает RMC Sport.

Вместо герба Реала представитель Франции в турнире нанес надпись "Мадрид". Брест объяснил такой шаг решением УЕФА. "Пираты" закупают сувенирную продукцию у официальных поставщиков союза, а "сливочные" не дали согласия УЕФА на использование своего логотипа.

Реал отказал организатором Лиги чемпионов из-за конфликта по проекту Суперлиги. В нынешнем сезоне герб мадридцев уже во второй раз не попал на атрибутику соперников. Ранее без логотипа "сливочных" обошелся французский Лилль.

К слову, накануне Реал на выезде разгромил Вальядолид с хет-триком Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Брест

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