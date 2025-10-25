iSport.ua
Хакими и Дуэ принес победу ПСЖ в матче с Брестом

ПСЖ увез три очка из Бреста.
Сегодня, 20:00       Автор: Валентина Чорноштан
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

В субботу, 25 октября, Брест принял на своём поле ПСЖ.

Полный контроль поля подопечных Луиса Энрике на Стад Франсис Ле Бле привёл к череде контратак. ПСЖ мог отличиться уже на 20-й минуте, но тогда защитник Бреста в жёстком единоборстве отвоевал мяч у Кварацхелии.

Однако если голу суждено быть, он обязательно забьётся. Так и произошло: через девять минут забил Ашраф Хакими после высокого паса Витиньи. После пропущенного гола Брест продолжал опасаться рисковать, предпочитая не идти в острые атаки и ограничиваясь редкими пробными атаками по чужим воротам. Из-за нерешительности хозяев ПСЖ снова взял игру в свои руки, а точнее, Хакими, и отметился дублем. Первый тайм завершился со счётом 0:2.

Во втором тайме Брест стал чаще бить по воротам, но всё равно значительно уступал ПСЖ. Хозяева пытались создавать моменты, однако им это не удавалось, а защита ПСЖ во главе с Забарным отражала все попытки.

ПСЖ стал менее активным во второй половине, однако удары в створ продолжались как от автора дубля, так и от звёздного грузинского нападающего. Под конец второго тайма и дополнительного времени Дезире Дуэ, который сменил Хвичу Кварацхелию, отличился голом. В итоге матч завершился со счётом 0:3, и ПСЖ увозит домой три очка.

Статистика матча Брест - ПСЖ девятого тура чемпионата Франции

Брест - ПСЖ 0:3

Голы: Ашраф Хакими 29, 39, Дезире Дуэ 90+6.  

Ожидаемые голы (xG): 1,64 - 1,42
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 8-17
Удары в створ: 2-7
Угловые: 2-7
Фолы: 10-10

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Брест

